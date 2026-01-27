Languages

Yuyuan Garden Lantern Festival opens in Shanghai

(Xinhua) 08:29, January 27, 2026

A woman wearing traditional costumes visits the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

Lantern installations are seen at the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)

