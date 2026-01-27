Yuyuan Garden Lantern Festival opens in Shanghai
A woman wearing traditional costumes visits the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
Lantern installations are seen at the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
People visit the Yuyuan Garden Lantern Festival at Yuyuan Garden in east China's Shanghai, Jan. 26, 2026. The Yuyuan Garden Lantern Festival, which opened here on Monday, is a key cultural highlight in Shanghai during the Spring Festival celebration. (Xinhua/Liu Ying)
Photos
Related Stories
- AI trainer certification emerges as top-tier credential in Shanghai
- Michelin launches first global "future factory" in Shanghai
- Shanghai receives record 9.36 mln inbound visits in 2025
- New Development Bank signs loan agreement for sustainable projects in Shanghai
- Shanghai's GDP tops 5.6 trillion yuan in 2025, fifth largest among world cities
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.