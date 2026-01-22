Languages

Icicles attract visitors in China's Guangxi

(Xinhua) 08:36, January 22, 2026

A visitor takes photos of icicles in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 21, 2026. (Xinhua/Zhang Ailin)

Visitors take selfies with icicles in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 21, 2026. (Xinhua/Zhang Ailin)

This photo shows flowers with icicles in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 21, 2026. (Xinhua/Zhang Ailin)

This photo shows plants with icicles in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 21, 2026. (Xinhua/Zhang Ailin)

