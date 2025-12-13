China secures women's singles tilte at WTT Finals in advance
Sun Yingsha hits a return during the women's singles quarterfinal match between Sun Yingsha of China and Nagasaki Miyu of Japan at the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 12, 2025. (Xinhua/Chen Duo)
HONG KONG, Dec. 12 (Xinhua) -- Sun Yingsha, Wang Manyu, Kuai Man and Chen Yi reached the women's singles semifinals to secure the title for China in advance at the World Table Tennis (WTT) Finals here on Friday.
Top-ranked Sun crushed Japan's Miyu Nagasaki 12-10, 11-6, 11-6, 11-1 to meet Kuai in the semifinals, who just defeated Japan's Satsuki Odo 11-6, 4-11, 9-11, 16-14, 11-4, 12-10.
"I didn't compete with her [Nagasaki] for many times in major events. She has her own style, and I tried to adjust myself to a better form during the match," said Sun.
After beating South Korea's Joo Cheon-hui 11-7, 11-8, 9-11, 11-5, 11-4, Wang Manyu will face her teammate Chen who won a Chinese derby against Chen Xingtong 7-11, 11-8, 11-9, 11-7, 11-2.
In the men's singles quarterfinals, China's Wang Chuqin saw off Alexis Lebrun of France 11-6, 11-4, 11-9, 8-11, 11-4. Wang will confront Sweden's Truls Moregard in the semifinals who just rallied past Lin Yun-Ju of Chinese Taipei 6-11, 7-11, 12-10, 11-4, 11-2, 11-5.
Sun and Wang Chuqin also fought hard to win over Wong Chun Ting and Doo Hoi Kem of Hong Kong, China in a mixed doubles group match 9-11, 11-5, 11-4, 1-11, 12-10. Another Chinese pair Kuai and Lin Shidong claimed victory over Indian pair Manush Shah and Diya Chitale 11-5, 7-11, 11-6, 11-6.
The mixed doubles semifinals and final will be staged on Saturday.
Kuai Man hits a return during the women's singles quarterfinal match between Kuai Man of China and Odo Satsuki of Japan at the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 12, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)
Kuai Man (R) communicates with her coach during the women's singles quarterfinal match between Kuai Man of China and Odo Satsuki of Japan at the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 12, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)
Sun Yingsha hits a return during the women's singles quarterfinal match between Sun Yingsha of China and Nagasaki Miyu of Japan at the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 12, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)
