Full text: China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean
(Xinhua) 13:23, December 10, 2025
BEIJING, Dec. 10 (Xinhua) -- China on Wednesday issued a policy paper on Latin America and the Caribbean. Please see the attachment for the full text.
