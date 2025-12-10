Languages

Full text: China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean

(Xinhua) 13:23, December 10, 2025

BEIJING, Dec. 10 (Xinhua) -- China on Wednesday issued a policy paper on Latin America and the Caribbean. Please see the attachment for the full text.

