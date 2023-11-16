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FLASH: XI SAYS FOR CHINA AND U.S., TURNING THEIR BACK ON EACH OTHER IS NOT AN OPTION
(Xinhua) 03:52, November 16, 2023
(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)
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