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Sika deer seen at national nature reserve in Qiqihar, China's Heilongjiang

(Xinhua) 13:24, June 16, 2026

Sika deer stroll in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

A sika deer strolls in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

A sika deer is pictured in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

Sika deer are seen in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

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