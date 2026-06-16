Sika deer seen at national nature reserve in Qiqihar, China's Heilongjiang
Sika deer stroll in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
A sika deer strolls in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
A sika deer is pictured in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
Sika deer are seen in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
Photos
Related Stories
- In pics: Nanweng River National Nature Reserve in China's Heilongjiang
- China sees remarkable recovery of crested ibis population after 45 years of protection
- Milu deer pictured at south Dongting Lake nature reserve in C China's Hunan
- China's world natural heritage site boosts protection for rare golden monkeys
- China's crested ibis population soars from just 7 to over 12,000 in 45 years
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.