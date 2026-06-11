Ancient village of She ethnic group in Fujian attracts visitors through cultural heritage preservation
A podcaster presents a She-style paper-cutting work in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026. Banyueli, an ancient village of She ethnic group, retains a cluster of well-preserved She-style houses and has several items of intangible cultural heritage.
In recent years, local authorities have stepped up efforts to protect and revitalize the ancient village by promoting intangible cultural heritage and integrating cultural resources into tourism development. These efforts have attracted visitors from home and abroad, and helped protect and pass on the cultural legacy of the She ethnic group. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
People visit a folk museum of She ethnic group in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Visitors watch a traditional She martial arts performance in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Podcasters record a video of She-style paper-cutting event in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Visitors watch and take pictures of a She-style wedding show in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026. She-style wedding custom was inscribed on the national intangible cultural heritage list.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Visitors try a bamboo-stick dance in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Podcasters record a video of She-style paper-cutting event in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
A podcaster from Indonesia tries to lift a traditional She martial arts practice stone weighing about 130 kg in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Podcasters record a video of She-style paper-cutting event in Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
People visit Banyueli Village of Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province, June 10, 2026.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
This photo taken on June 10, 2026 shows a view of Banyueli Village, Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
This photo taken on June 10, 2026 shows a view of Banyueli Village, Xiapu County, Ningde City, southeast China's Fujian Province.(Xinhua/Zhang Xiaoyu)
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