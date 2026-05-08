Tajikistan's president to pay state visit to China

(Xinhua) 15:41, May 08, 2026

BEIJING, May 8 (Xinhua) -- At the invitation of Chinese President Xi Jinping, Tajikistan's President Emomali Rahmon will pay a state visit to China from May 11 to 14, a Chinese foreign ministry spokesperson announced on Friday.

