Customers select Christmas decorations at shop in Cairo, Egypt
(Xinhua) 09:33, December 20, 2025
Customers select Christmas decorations at a shop in Cairo, Egypt, Dec. 19, 2025. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
