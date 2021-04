German Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt

Xinhua) 09:45, April 25, 2021

Aleksandar Dragovic (L) of Leverkusen vies with Andre Silva of Frankfurt during a German Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and Eintracht Frankfurt in Leverkusen, Germany, April 24, 2021. (Photo by Ulrich Hufnagel/Xinhua)

(Web editor: Liang Jun, Bianji)